Eurozona, produzione costruzioni +0,9% a dicembre

(Teleborsa) - Mostra segnali di ripresa il mercato delle costruzioni
nella Zona Euro
a dicembre 2025. Secondo l'Eurostat, la produzione nel settore delle costruzioni ha segnato un +0,9% su base mensile, dopo il -1,5% registrato a novembre.
Nell'Europa dei 27
, il settore ha riportato un aumento della produzione dell'1,2%, contro il dato negativo (-1,5%) mese precedente. Rispetto ad un anno prima
, la produzione registra un decremento dello 0,9% nell'Eurozona mentre risulta stabile nell'UE allargata.