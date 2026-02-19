Milano 11:47
Eurozona, produzione costruzioni +0,9% a dicembre

(Teleborsa) - Mostra segnali di ripresa il mercato delle costruzioni nella Zona Euro a dicembre 2025. Secondo l'Eurostat, la produzione nel settore delle costruzioni ha segnato un +0,9% su base mensile, dopo il -1,5% registrato a novembre.

Nell'Europa dei 27, il settore ha riportato un aumento della produzione dell'1,2%, contro il dato negativo (-1,5%) mese precedente.

Rispetto ad un anno prima, la produzione registra un decremento dello 0,9% nell'Eurozona mentre risulta stabile nell'UE allargata.
