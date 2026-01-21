Costruzioni, Istat: a novembre produzione in calo dell'1,2% su mese, in aumento del 3,2% su anno

(Teleborsa) - A novembre
2025 l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni
mostra una diminuzione
dell’1,2% rispetto a ottobre. È quanto emerge dai dati diffusi dall’Istat
.
Nella media del trimestre settembre – novembre 2025
la produzione nelle costruzioni aumenta
dell’1,3% nel confronto con il trimestre precedente.
Su base tendenziale
, sia l’indice grezzo sia l’indice corretto per gli effetti di calendario registrano un incremento
del 3,2% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20, come a novembre 2024).
Nella media dei primi undici mesi del 2025
, l’indice corretto per gli effetti di calendario aumenta
del 4,8%, mentre l’indice grezzo cresce
del 3,9%.