Costruzioni, Istat: a novembre produzione in calo dell'1,2% su mese, in aumento del 3,2% su anno

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - A novembre 2025 l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni mostra una diminuzione dell’1,2% rispetto a ottobre. È quanto emerge dai dati diffusi dall’Istat.

Nella media del trimestre settembre – novembre 2025 la produzione nelle costruzioni aumenta dell’1,3% nel confronto con il trimestre precedente.

Su base tendenziale, sia l’indice grezzo sia l’indice corretto per gli effetti di calendario registrano un incremento del 3,2% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20, come a novembre 2024).

Nella media dei primi undici mesi del 2025, l’indice corretto per gli effetti di calendario aumenta del 4,8%, mentre l’indice grezzo cresce del 3,9%.
