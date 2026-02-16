Milano 11:19
Eurozona, frena la produzione industriale a dicembre ma meno delle attese

(Teleborsa) - Scivola, ma meno delle attese, la produzione industriale dell'Eurozona a dicembre. Secondo quanto riportato dall'Istituto di Statistica dell'Unione Europea (Eurostat), l'output ha registrato un calo dell'1,4% su base mensile rispetto al +0,3% di novembre. Il dato si confronta con il -1,5% atteso dal mercato.

Su base annua la produzione è salita dell'1,2% contro il +2,2% del mese precedente in linea con le stime degli analisti.

Per quanto riguarda l'Europa dei 27, su base mensile si è registrato una flessione pari allo 0,8% dopo il -0,1% di novembre, mentre su anno la produzione ha registrato una variazione pari a +1,4% dopo il +2% di novembre.
