Germania, produzione industriale frena ben oltre le attese a dicembre

(Teleborsa) - Frena e più delle attese la produzione industriale tedesca a dicembre. Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis, la produzione industriale ha evidenziato un decremento mensile dell'1,9%, dopo il +0,1% di novembre (rivisto da +0,8%). Le stime degli analisti erano per un decremento dello 0,2%.

Il confronto trimestrale meno volatile ha mostrato che la produzione è aumentata dello 0,9% nel periodo ottobre 2025 - dicembre 2025 rispetto ai tre mesi precedenti.

Rispetto a dicembre 2024, la produzione è diminuita dello 0,6% a dicembre 2025, al netto degli effetti di calendario, rispetto al +0,5% di novembre.

Il dato che esclude l'energia e le costruzioni registra un decremento del 3,0% su base mensile. La produzione di energia è diminuita dello 0,2% rispetto a dicembre 2024.



