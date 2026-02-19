Eventi e scadenze del 19 febbraio 2026

(Teleborsa) -
Giovedì 19/02/2026 Appuntamenti
: Myplant & Garden 2026
- Fiera Milano Rho - Decima edizione del più importante salone internazionale dedicato ai professionisti delle filiere del verde ornamentale, del paesaggio, del garden e della floricultura. L'evento riunirà aziende, operatori, esperti, istituzioni e associazioni provenienti da tutta Europa e da numerosi paesi extraeuropei (da mercoledì 18/02/2026 a venerdì 20/02/2026) Cernobbio School 2026 "Governare il futuro del SSN"
- Villa Erba, Cernobbio - Terza edizione della Cernobbio School (stati generali della Sanità italiana), evento annuale promosso da Motore Sanità dedicato ai temi del governo della Salute e ai contenuti strategici della programmazione delle cure sanitarie in Italia per un confronto su biotecnologie, sanità digitale, prevenzione e medicina di precisione. Parteciperanno esponenti delle istituzioni, del mondo industriale e delle associazioni dei pazienti, decisori pubblici, clinici, ricercatori, esperti di innovazione e sanità digitale (da mercoledì 18/02/2026 a venerdì 20/02/2026) BCE
- Bollettino Economico Banca d'Italia
- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero
10:30 - Camera dei Deputati - "Sussidiarietà e salute.... - Presentazione del Rapporto"
- Presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolge il convegno "Sussidiarietà e salute.... - Presentazione del Rapporto" della Fondazione per la Sussidiarietà. Il Rapporto indaga sotto molte dimensioni la sanità italiana, portando riflessioni e dati nuovi sulla sua sostenibilità ed efficienza. Saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana e intervento, tra gli altri, del ministro della salute Orazio Schillaci
11:00 - Senato della Repubblica - Audizione di Pietro Cipollone (BCE) sull'euro digitale
- Senato - Dichiarazione introduttiva di Pietro Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, durante lo scambio di vedute sull'euro digitale con la Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo del Senato
14:00 - CONSOB - "PMI, competizione e mercati dei capitali: un confronto internazionale"
- Aula Diamante Università Cattolica, Milano - Convegno organizzato dalla CONSOB con il CETIF dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Interverranno, tra gli altri, Luca Filippa (Direttore Generale della CONSOB) e Federico Rajola (Professore di Organizzazione Aziendale e Direttore Cetif, UCSC), oltre ad alcuni esponenti del mondo delle PMI Borsa
: Cina
- Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività (da lunedì 16/02/2026 a giovedì 19/02/2026) Hong Kong
- Borsa di Hong Kong chiusa per festività (da martedì 17/02/2026 a giovedì 19/02/2026) Titoli di Stato
: Tesoro
- Comunicazione BTP Short - BTP€i Aziende
: Alfonsino
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Alibaba
- Risultati di periodo Dropbox
- Risultati di periodo Laboratorio Farmaceutico Erfo
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Moncler
- Appuntamento: Presentazione webcast sui Risultati Finanziari FY 2025 del Gruppo Moncler - CDA: Bilancio Tenaris
- Appuntamento: Conference call con il mercato finanziario - Risultati di periodo Unipol
- CDA: Risultati consolidati preliminari dell’esercizio 2025 Walmart
- Risultati di periodo Zurich Insurance
