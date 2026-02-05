Milano
Giovedì 5 Febbraio 2026, ore 19.44
Home Page
/
Notizie
/ Ascopiave, Cda il 12 febbraio per il Piano al 2029
Ascopiave, Cda il 12 febbraio per il Piano al 2029
Energia
,
Finanza
05 febbraio 2026 - 19.09
(Teleborsa) - Il Cda di Ascopiave si riunirà il 12 febbraio 2026 per l’approvazione del piano strategico 2026-2029.
Argomenti trattati
Ascopiave
(6)
