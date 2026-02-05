Milano 17:35
45.820 -1,75%
Nasdaq 19:28
24.634 -1,03%
Dow Jones 19:28
49.003 -1,01%
Londra 17:35
10.309 -0,90%
Francoforte 17:35
24.491 -0,46%

Ascopiave, Cda il 12 febbraio per il Piano al 2029

Energia, Finanza
Ascopiave, Cda il 12 febbraio per il Piano al 2029
(Teleborsa) - Il Cda di Ascopiave si riunirà il 12 febbraio 2026 per l’approvazione del piano strategico 2026-2029.
Condividi
```