Milano 17:29
45.486 +0,12%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:29
10.473 +0,25%
Francoforte 17:30
24.813 -0,41%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Unipol

Seduta vivace oggi per il Gruppo finanziario a assicurativo italiano, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,23%.
