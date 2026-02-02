Zurich rileva l'1,5% di Beazley dopo che l'assicuratore britannico ha respinto l'offerta

(Teleborsa) - Zurich Insurance Group
ha rilevato una partecipazione dell'1,47%
in Beazley
, corrispondente a circa 8,87 milioni di azioni, circa due settimane dopo che la compagnia assicurativa britannica ha respinto l'ultima proposta di acquisizione
da parte del colosso svizzero.
Il Cda di Beazley aveva respinto all'unanimità la proposta in contanti di 1.280 pence per azione di Zurich
, "in quanto sottovaluta significativamente Beazley e le sue prospettive a lungo termine come società indipendente".
Le azioni dell'assicuratore quotato a Londra, che al momento viaggiano in rialzo del 2,8% e che sono balzate di oltre il 40% dall'annuncio dell'offerta del 19 gennaio, continuano a trattare a un prezzo inferiore a quello dell'offerta rifiutata
.