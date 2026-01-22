Fisco: detrazioni efficienza energetica, online portale ENEA

(Teleborsa) -da oggi il portale aggiornato bonusfiscali.enea.it per la trasmissionerelativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali di Ecobonus (legge 296/2006 e art. 14 del D.L. 63/2013) e Bonus Casa (art. 16 bis del DPR 917/86 e art. 16 del DL 63/2013).er la trasmissione dati decorre dal 22 gennaio 2026: per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2026 e la data odierna di messa online del portale; per i lavori conclusi nel 2025 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2026.accedere al servizio online solo autenticandosi tramite SPID di persona fisica o CIE.Per eventuali quesiti tecnici,o, disponibile sul portale ENEA per l’efficienza energetica alla sezione dedicata alle detrazioni fiscali.