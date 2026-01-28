UE, il 77% degli utenti di Internet ha protetto i propri dati nel 2025

(Teleborsa) - Nel, il 76,9% deglihaadottando misure per gestire l'accesso ai propri dati personali, con un aumento di 3,7 punti percentuali (pp) rispetto al 2023 (73,2%). Lo comunica l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat)La maggior parte degli utenti di Internet (58,8%) ha scelto di, mentre il 56,2% ha limitato o rifiutato l'accesso alla propria posizione geografica. L'utilizzo di queste misure di protezione è aumentato di 4,5 e 5,4 punti percentuali negli ultimi 2 anni, rispetto al 2023.Anche lao allocondiviso è diventata più comune, con il 46% degli utenti di Internet che ha adottato questa misura, con un aumento di 5,0 punti percentuali rispetto al 2023.Inoltre, il 39% delle persone hain cui ha fornito i propri dati personali (+4,2 punti percentuali) e il 37,6% ha letto l'informativa sulla privacy prima di condividere i propri dati personali (+1,7 punti percentuali).Ladi utenti di Internet che hanno adottato misure per proteggere i propri dati è stata registrata in Finlandia (92,6%), seguita da Paesi Bassi (91,2%) e Repubblica Ceca (90,3%). Al contrario, le percentuali più basse sono state registrate in Romania (56,0%), Slovenia (57,4%) e Bulgaria (62,0%).