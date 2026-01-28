UE, il 77% degli utenti di Internet ha protetto i propri dati nel 2025

(Teleborsa) - Nel 2025
, il 76,9% degli utenti di Internet dell'Unione europea
ha protetto i propri dati online
adottando misure per gestire l'accesso ai propri dati personali, con un aumento di 3,7 punti percentuali (pp) rispetto al 2023 (73,2%). Lo comunica l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat)
La maggior parte degli utenti di Internet (58,8%) ha scelto di non consentire l'utilizzo dei propri dati personali a fini pubblicitari
, mentre il 56,2% ha limitato o rifiutato l'accesso alla propria posizione geografica. L'utilizzo di queste misure di protezione è aumentato di 4,5 e 5,4 punti percentuali negli ultimi 2 anni, rispetto al 2023.
Anche la limitazione dell'accesso ai profili dei social media
o allo spazio di archiviazione online
condiviso è diventata più comune, con il 46% degli utenti di Internet che ha adottato questa misura, con un aumento di 5,0 punti percentuali rispetto al 2023.
Inoltre, il 39% delle persone ha verificato la sicurezza del sito web
in cui ha fornito i propri dati personali (+4,2 punti percentuali) e il 37,6% ha letto l'informativa sulla privacy prima di condividere i propri dati personali (+1,7 punti percentuali).
La percentuale più alta
di utenti di Internet che hanno adottato misure per proteggere i propri dati è stata registrata in Finlandia (92,6%), seguita da Paesi Bassi (91,2%) e Repubblica Ceca (90,3%). Al contrario, le percentuali più basse sono state registrate in Romania (56,0%), Slovenia (57,4%) e Bulgaria (62,0%).(Foto: Photo by John Schnobrich on Unsplash)