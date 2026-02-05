UE, Apple non può essere considerata "gatekeeper" in relazione ad Apple Ads e Apple Maps

(Teleborsa) - Laha ritenuto che il servizio di pubblicità online di Apple, Apple Ads, e il servizio di intermediazione online di Apple, Apple Maps,(DMA).La decisione odierna di non designare Apple Ads e Apple Maps fa seguito alla notifica di questi servizi da parte di Apple del 27 novembre 2025. Apple ha presentato argomentazioni per spiegare perché, a suo avviso, i servizi notificati non debbano essere considerati importanti gateway tra utenti aziendali e utenti finali.A seguito di un esame delle argomentazioni di Apple, la Commissione ha concluso che Apple non può essere considerata un "gatekeeper" in relazione ad Apple Ads e Apple Maps, poiché nessuno di questi servizi di piattaforma costituisce un importante gateway per gli utenti aziendali per raggiungere gli utenti finali. Questa valutazione si basa su una serie di considerazioni, tra cui il fatto chenell'UE e chenel settore della pubblicità online nell'UE.La Commissione continuerà a monitorare gli sviluppi del mercato per quanto riguarda questi servizi, qualora dovessero verificarsi cambiamenti sostanziali. Questa decisionea settembre 2023 e aprile 2024principali della piattaforma.