Milano 11:39
46.467 -0,36%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 11:39
10.371 -0,30%
Francoforte 11:39
24.528 -0,30%

UE, Apple non può essere considerata "gatekeeper" in relazione ad Apple Ads e Apple Maps

Economia
UE, Apple non può essere considerata "gatekeeper" in relazione ad Apple Ads e Apple Maps
(Teleborsa) - La Commissione europea ha ritenuto che il servizio di pubblicità online di Apple, Apple Ads, e il servizio di intermediazione online di Apple, Apple Maps, non debbano essere designati ai sensi del Digital Markets Act (DMA).

La decisione odierna di non designare Apple Ads e Apple Maps fa seguito alla notifica di questi servizi da parte di Apple del 27 novembre 2025. Apple ha presentato argomentazioni per spiegare perché, a suo avviso, i servizi notificati non debbano essere considerati importanti gateway tra utenti aziendali e utenti finali.

A seguito di un esame delle argomentazioni di Apple, la Commissione ha concluso che Apple non può essere considerata un "gatekeeper" in relazione ad Apple Ads e Apple Maps, poiché nessuno di questi servizi di piattaforma costituisce un importante gateway per gli utenti aziendali per raggiungere gli utenti finali. Questa valutazione si basa su una serie di considerazioni, tra cui il fatto che Apple Maps ha un tasso di utilizzo complessivo relativamente basso nell'UE e che Apple Ads ha una portata molto limitata nel settore della pubblicità online nell'UE.

La Commissione continuerà a monitorare gli sviluppi del mercato per quanto riguarda questi servizi, qualora dovessero verificarsi cambiamenti sostanziali. Questa decisione non pregiudica la designazione di Apple come gatekeeper a settembre 2023 e aprile 2024 per altri servizi principali della piattaforma.
Condividi
```