Francoforte: performance negativa per RWE

compagnia energetica tedesca

DAX

RWE

produttore tedesco di energia

(Teleborsa) - Retrocede la, con un ribasso dell'1,90%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve delrileva una decisa salita con obiettivo individuato a 52,13 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 51,47. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 52,79.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)