Francoforte: performance negativa per RWE

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia energetica tedesca
, con un ribasso dell'1,90%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di RWE
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore tedesco di energia
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 52,13 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 51,47. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 52,79.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)