Milano 11:50
45.784 -1,24%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 11:50
10.612 -0,69%
Francoforte 11:50
25.061 -0,86%

Francoforte: performance negativa per RWE

Francoforte: performance negativa per RWE
(Teleborsa) - Retrocede la compagnia energetica tedesca, con un ribasso dell'1,90%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di RWE, che fa peggio del mercato di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore tedesco di energia rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 52,13 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 51,47. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 52,79.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
