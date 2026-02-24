Francoforte: balza in avanti RWE

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia energetica tedesca
, che avanza bene dell'1,82%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di RWE
più pronunciata rispetto all'andamento del DAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore tedesco di energia
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 53,03 Euro. Primo supporto visto a 51,93. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 51,25.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)