Francoforte: balza in avanti RWE

Francoforte: balza in avanti RWE
(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia energetica tedesca, che avanza bene dell'1,82%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di RWE più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore tedesco di energia, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 53,03 Euro. Primo supporto visto a 51,93. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 51,25.

