Francoforte: scambi negativi per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di acciaio
, in flessione del 2,11% sui valori precedenti.
L'andamento di ThyssenKrupp
nella settimana, rispetto al Germany MDAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve della società tedesca specializzata nell'acciaio
moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 11,03 Euro e supporto a 10,79. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 11,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)