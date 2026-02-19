Milano 14:09
45.702 -1,42%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 14:09
10.623 -0,60%
Francoforte 14:09
25.045 -0,92%

Francoforte: scambi negativi per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di acciaio, in flessione del 2,11% sui valori precedenti.

L'andamento di ThyssenKrupp nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


La tendenza di breve della società tedesca specializzata nell'acciaio moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 11,03 Euro e supporto a 10,79. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 11,27.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
