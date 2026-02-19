Francoforte: scambi negativi per ThyssenKrupp

produttore di acciaio

ThyssenKrupp

Germany MDAX

società tedesca specializzata nell'acciaio

(Teleborsa) - Composto ribasso per il, in flessione del 2,11% sui valori precedenti.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.La tendenza di breve dellamoderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 11,03 Euro e supporto a 10,79. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 11,27.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)