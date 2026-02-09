Milano 15:44
Loews, l'utile netto raddoppia nel quarto trimestre
(Teleborsa) - Loews Corporation ha riportato per il quarto trimestre un utile netto di 402 milioni di dollari, pari a 1,94 dollari per azione, segnando una crescita superiore al 100% rispetto ai 187 milioni di dollari (0,86 dollari per azione) dello stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi trimestrali siano sono saliti a 4,73 miliardi di dollari dai 4,55 miliardi dell'anno scorso.

Il significativo balzo dei risultati anno su anno è riconducibile in gran parte all'assenza di un onere da 265 milioni di dollari per il regolamento delle pensioni che aveva pesato sui conti di CNA Financial nel periodo precedente. Al netto di questa voce, il contributo di CNA all'utile di Loews è leggermente diminuito a causa di oneri straordinari legati a risarcimenti per amianto e inquinamento ambientale, nonostante una crescita del 5% nei premi netti guadagnati.

Anche le altre controllate hanno mostrato dinamiche contrastanti: l'utile netto di Boardwalk Pipelines è sceso a 110 milioni di dollari, principalmente per il mancato ricorrere di un beneficio fiscale registrato nel 2024, mentre il contributo di Loews Hotels è crollato a 6 milioni di dollari. Su quest'ultima divisione ha pesato una svalutazione di 20 milioni di dollari legata ai piani di sostituzione dell'Arlington Sheraton Hotel.

Nonostante la volatilità delle controllate, la solidità patrimoniale del gruppo ne è uscita rafforzata, con il valore contabile per azione (book value) salito a 90,71 dollari rispetto ai 79,49 dollari di fine 2024.

La capogruppo ha chiuso l'esercizio 2025 con una robusta posizione di liquidità, vantando 3,9 miliardi di dollari in cassa e investimenti a fronte di un debito di 1,8 miliardi.
