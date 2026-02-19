Madrid: movimento negativo per Iberdrola

utility spagnola

Ibex 35

Iberdrola

indice azionario della Borsa di Madrid

azienda spagnola che produce e distribuisce elettricità e gas naturale

Iberdrola

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la, che mostra un decremento del 2,59%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'. Tuttavia, se analizzato nel breve termine,evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 19,78 Euro. Primo supporto a 19,37. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 19,21.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)