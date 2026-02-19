Milano 14:11
Migliori e peggiori
Madrid: movimento negativo per Iberdrola
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la utility spagnola, che mostra un decremento del 2,59%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Iberdrola rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'azienda spagnola che produce e distribuisce elettricità e gas naturale. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Iberdrola evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 19,78 Euro. Primo supporto a 19,37. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 19,21.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
