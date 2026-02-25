Iberdrola, le reti trainano la crescita nel 2025, investimenti focalizzati in USA e UK

(Teleborsa) - L'utility spagnola Iberdrola
ha chiuso il 2025 con utile netto
in aumento del 12% a 6,29 miliardi di euro, mentre l’utile netto rettificato
— che esclude le voci straordinarie — si è attestato a 6,23 miliardi, in crescita di oltre il 10% su base annua e in linea con le precedenti indicazioni della società.
L’EBITDA rettificato
si è attestato a 15,7 miliardi, segnando un aumento annuo del 3,1%.
La performance della società riflette il crescente contributo delle sue reti elettriche regolamentate, un focus strategico che Iberdrola ha ampliato negli ultimi anni.
Nel 2025 gli investimenti
hanno raggiunto quota 14,5 miliardi, il 60% dei quali focalizzati negli Usa e nel Regno Unito. Il 62% delle risorse è stato destinato alle reti.
Il flusso di cassa operativo
si è rafforzato dell’8,2% a 12.811 milioni di euro, supportando una riduzione di 1,5 miliardi di euro del debito netto
a 50,2 miliardi di euro nonostante significative spese in conto capitale.
La società ha proposto un dividendo totale di 0,68 euro per azione
, segnando un aumento del 6,3% rispetto all’anno precedente. La distribuzione totali agli azionisti ammonta a complessivi 4,5 miliardi.
Guardando al futuro, Iberdrola ha affermato che i risultati sono in anticipo rispetto al piano
e ha indicato un utile netto rettificato
superiore a 6,6 miliardi nel 2026. La società ha inoltre ribadito il suo obiettivo a lungo termine
di oltre 7,6 miliardi entro il 2028, sostanzialmente in linea con le precedenti previsioni.
"Il 2025 è stato un anno record per Iberdrola, con investimenti più consistenti che mai nelle reti di trasmissione e distribuzione negli Stati Uniti e nel Regno Unito, che saranno i nostri principali motori di crescita nei prossimi anni", ha commentato Ignacio Galán, Presidente Esecutivo del Gruppo
. "In Iberdrola, 25 anni fa abbiamo capito che le infrastrutture elettriche sarebbero state essenziali per soddisfare la crescente domanda. La nostra strategia di diversificazione geografica, l'accesso a finanziamenti e tecnologie e una comprovata esperienza di successo sono e continueranno a essere la migliore garanzia per la crescita dei risultati e dei dividendi nel lungo termine", ha aggiunto Galán.