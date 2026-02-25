Iberdrola, le reti trainano la crescita nel 2025, investimenti focalizzati in USA e UK

Iberdrola

(Teleborsa) - L'utility spagnolaha chiuso il 2025 conin aumento del 12% a 6,29 miliardi di euro, mentre l’— che esclude le voci straordinarie — si è attestato a 6,23 miliardi, in crescita di oltre il 10% su base annua e in linea con le precedenti indicazioni della società.L’si è attestato a 15,7 miliardi, segnando un aumento annuo del 3,1%.La performance della società riflette il crescente contributo delle sue reti elettriche regolamentate, un focus strategico che Iberdrola ha ampliato negli ultimi anni.Nel 2025 glihanno raggiunto quota 14,5 miliardi, il 60% dei quali focalizzati negli Usa e nel Regno Unito. Il 62% delle risorse è stato destinato alle reti.Ilsi è rafforzato dell’8,2% a 12.811 milioni di euro, supportando una riduzione di 1,5 miliardi di euro dela 50,2 miliardi di euro nonostante significative spese in conto capitale.La società ha, segnando un aumento del 6,3% rispetto all’anno precedente. La distribuzione totali agli azionisti ammonta a complessivi 4,5 miliardi.Guardando al futuro, Iberdrola ha affermato che i risultati sono ine ha indicato unsuperiore a 6,6 miliardi nel 2026. La società ha inoltre ribadito il suodi oltre 7,6 miliardi entro il 2028, sostanzialmente in linea con le precedenti previsioni."Il 2025 è stato un anno record per Iberdrola, con investimenti più consistenti che mai nelle reti di trasmissione e distribuzione negli Stati Uniti e nel Regno Unito, che saranno i nostri principali motori di crescita nei prossimi anni", ha commentato. "In Iberdrola, 25 anni fa abbiamo capito che le infrastrutture elettriche sarebbero state essenziali per soddisfare la crescente domanda. La nostra strategia di diversificazione geografica, l'accesso a finanziamenti e tecnologie e una comprovata esperienza di successo sono e continueranno a essere la migliore garanzia per la crescita dei risultati e dei dividendi nel lungo termine", ha aggiunto Galán.