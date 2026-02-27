Milano 11:23
47.486 +0,13%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 11:23
10.899 +0,48%
Francoforte 11:23
25.335 +0,18%

Madrid: Acciona, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Protagonista la società elettrica spagnola, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,92%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Acciona rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 240,8 Euro e primo supporto individuato a 225,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 255,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
