Madrid: Acciona, quotazioni alle stelle

società elettrica spagnola

Ibex 35

Acciona

società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture

(Teleborsa) - Protagonista la, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,92%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo dellaclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 240,8 Euro e primo supporto individuato a 225,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 255,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)