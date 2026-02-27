Madrid: Acciona, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Protagonista la società elettrica spagnola
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,92%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Acciona
rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 240,8 Euro e primo supporto individuato a 225,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 255,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)