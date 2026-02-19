New York: giornata negativa in Borsa per Poolcorp

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società di costruzione e riparazione di piscine
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 12,54% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Poolcorp
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Poolcorp
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 216,8 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 229,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 210,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)