New York: giornata negativa in Borsa per Poolcorp

New York: giornata negativa in Borsa per Poolcorp
(Teleborsa) - Si muove in perdita la società di costruzione e riparazione di piscine, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 12,54% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Poolcorp, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Poolcorp segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 216,8 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 229,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 210,2.

