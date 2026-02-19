New York: giornata negativa in Borsa per Poolcorp

società di costruzione e riparazione di piscine

S&P-500

Poolcorp

Poolcorp

(Teleborsa) - Si muove in perdita la, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 12,54% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 216,8 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 229,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 210,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)