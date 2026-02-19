Milano 16:22
New York: in acquisto Etsy

(Teleborsa) - Rialzo per il gestore di una piattaforma di e-commerce, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 9,50%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Etsy rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Il quadro tecnico di Etsy suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 45,66 USD con tetto rappresentato dall'area 50,11. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 43,09.

