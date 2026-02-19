Milano 9:22
Finanza
PALLADIUM del 18/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 febbraio

Ottima performance per il metallo prezioso, che ha terminato in rialzo attestandosi a 1.735.

Lo status tecnico di medio periodo del palladio rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 1.771, mentre i supporti sono stimati a 1.677,5. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 1.864,5.


