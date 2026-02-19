Milano
14:11
45.706
-1,41%
Nasdaq
18-feb
24.899
+0,80%
Dow Jones
18-feb
49.663
+0,26%
Londra
14:11
10.621
-0,61%
Francoforte
14:11
25.045
-0,92%
Giovedì 19 Febbraio 2026, ore 14.27
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: performance negativa per Stellantis
Parigi: performance negativa per Stellantis
Migliori e peggiori
,
In breve
19 febbraio 2026 - 13.00
Composto ribasso per la
casa automobilistica italo-francese-statunitense
, in flessione del 3,71% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Parigi: scambi negativi per Stellantis
Parigi: scambi negativi per Stellantis
Parigi: performance negativa per Michelin
Parigi: performance negativa per Capgemini
Titoli e Indici
Stellantis N.V
-2,95%
Altre notizie
Parigi: performance negativa per Edenred
Parigi: performance negativa per Engie
Parigi: performance negativa per TotalEnergies
Parigi: in perdita Carrefour
Parigi: senza freni Legrand
Parigi: nuovo spunto rialzista per Schneider Electric
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: cosa sono e quale impatto hanno
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto