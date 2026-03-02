Milano 17:29
46.253 -2,03%
Nasdaq 17:29
24.827 -0,53%
Dow Jones 17:29
48.709 -0,55%
Londra 17:29
10.771 -1,28%
Francoforte 17:29
24.668 -2,44%

Parigi: Accor scende verso 43,91 Euro

Migliori e peggiori, Turismo
Parigi: Accor scende verso 43,91 Euro
(Teleborsa) - Retrocede molto il Gruppo di servizi francese, che esibisce una variazione percentuale negativa del 9,56%.

La tendenza ad una settimana di Accor è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 45,28 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 43,91. L'equilibrata forza rialzista della big delle catene alberghiere è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 46,65.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
