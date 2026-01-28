Air Canada amplia rotte invernali verso Europa e America Latina

Air Canada

(Teleborsa) -ha annunciato un, che include l'aggiunta di(Ecuador), un servizio attivo tutto l'anno pere un aumento dei servizi invernali verso le destinazioni dell'America Latina. Queste espansioni delle rotte invernali seguono i piani della compagnia aerea annunciati all'inizio di questo mese per il lancio degli unici voli diretti dal Nord America a Sapporo (Giappone)."Stiamo proseguendo la nostra espansione strategica in America Latina, sfruttando la continua forza della domanda e le opportunità di trasporto merci, sfruttando al contempo una nuova base per Airbus A321 XLR presso il nostro hub globale di Toronto-Pearson per abilitare voli per Copenaghen e Manchester tutto l'anno", ha dichiarato, nonché Presidente Cargo di Air Canada.I voli da Toronto a Manchester e Copenaghen saranno operativi tutto l'anno a partire da ottobre, ampliando ulteriormente la portata del principale hub globale di Air Canada. Entrambe le rotte saranno operate a bordo del. Queste aggiunte sono rese possibili dalla nuova base per Airbus A321 XLR della compagnia aerea a Toronto-Pearson, che si aggiunge a una base precedentemente annunciata a Montreal-Trudeau.