Airbus centra gli obiettivi per il 2025 ma i motori frenano la produzione futura

Airbus SE

(Teleborsa) -ha chiuso il 2025 conper(+6% rispetto al 2024) e un(EBIT Adjusted) dio, centrando pienamente gli obiettivi prefissati. L'si è attestato a, portando il consiglio di amministrazione a proporre un dividendo in rialzo aNonostante un contesto operativo complesso, Airbus ha consegnato, superando i 766 dell'anno precedente. La domanda rimane estremamente solida: glisono stati, portando il portafoglioal record storico di. Anche le divisioni Helicopters e Defence and Space hanno mostrato un forte slancio, con quest'ultima che ha raggiunto un valore record di ordini in entrata pari a 17,7 miliardi di euro.L'azienda ha tuttavia ha criticato pubblicamente il fornitore di motori. Secondo Airbus, l'incapacità del produttore statunitense di impegnarsi sui volumi d'ordine richiesti sta ostacolando la traiettoria di crescita. Per questo motivo, Airbus ha dovuto rivedere i propriper la famiglia A320, spostando il target di 75 jet al mese alla fine del 2027 (rispetto alla precedente stima della metà del 2027).Per il, Airbus ha fissato obiettivi ambiziosi ma prudenti, prevedendo circa 870 consegne di aeromobili commerciali, un EBIT Adjusted di circa 7,5 miliardi di euro e un flusso di cassa libero prima dei finanziamenti ai clienti di circa 4,5 miliardi di euro.L'azienda ha fatto sapere che sta monitorando con attenzione anche le incertezze legate ale l'integrazione delle attività di