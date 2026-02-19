Petrolio in ascesa con venti di guerra in Iran

WTI

Brent

(Teleborsa) - L'altada parte delle forze armate americane, che solo ieri ha fatto undopo che il vicepresidente americanoha dichiarato chenelle trattative sul nucleare tenutesi in Svizzera questa settimana e che il presidenteIl greggio statunitensecontinua a salire anche questa mattina, attestandosi amentre il petrolio europeoevidenzia un. La performance ad una settimana evidenzia un rialzo di quasi il 6% su entrambe le qualità dip greggio, mentre da inizio anno si registra un aumento del 15% per il Light crude statunitense e del 17,5% per il petrolio nordeuropeo.Nei giorni scorsi, glihanno intrattenuto, a Ginevra, ed il ministro degli Esteri iraniano,, ha parlato di, anticipando un "accordo generale sui principi guida". Una affermazione che aveva un po' calmierato il mercato petrolifero.Poi, ne è seguito un potente rimbalzo delle quotazioni in scia alle, secondo cui Teheran non avrebbe risposto alle richieste fondamentali degli Stati Uniti. "Per certi versi è andata bene, hanno concordato di incontrarsi in seguito", ha detto Vance in una intervista, poi ha aggiunto "per altri versi è molto chiaro che il presidente ha posto dellee superare".Nel frattempo, alcune anticipazioni di Axios rivelerebbero che gli, che durerebbe alcune settimane e "assomiglierebbe più a una guerra in piena regola rispetto al raid che ha catturato il presidente venezuelano Nicolás Maduro a gennaio".Dal canto suo, laha condotto, che rappresenta un, poiché circa un terzo di tutte le esportazioni di greggio via mare passano per lì. Una rappresaglia sullo Stretto farebbe esplodere le quotazioni petrolifere, come già avvenuto in passato.