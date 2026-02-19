Petrolio in ascesa con venti di guerra in Iran

(Teleborsa) - L'alta probabilità di un attacco imminente in Iran
da parte delle forze armate americane fa lievitare il prezzo del petrolio
, che solo ieri ha fatto un balzo del 4%
dopo che il vicepresidente americano J.D. Vance
ha dichiarato che l'Iran non ha affrontato le linee rosse degli Stati Uniti,
nelle trattative sul nucleare tenutesi in Svizzera questa settimana e che il presidente Donald Trump si riserva il diritto di ricorrere alla forza militare
.
Il greggio statunitense WTI
continua a salire anche questa mattina, attestandosi a 66,11 dollari al barile, in rialzo dell'1,63%,
mentre il petrolio europeo Brent
evidenzia un incremento dell'1,35% a 71,32 dollari al barile
. La performance ad una settimana evidenzia un rialzo di quasi il 6% su entrambe le qualità dip greggio, mentre da inizio anno si registra un aumento del 15% per il Light crude statunitense e del 17,5% per il petrolio nordeuropeo.
Nei giorni scorsi, gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner
hanno intrattenuto colloqui sul nucleare con l'Iran
, a Ginevra, ed il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi
, ha parlato di colloqui "costruttivi"
, anticipando un "accordo generale sui principi guida". Una affermazione che aveva un po' calmierato il mercato petrolifero.
Poi, ne è seguito un potente rimbalzo delle quotazioni in scia alle dichiarazioni del vicepresidente Vance
, secondo cui Teheran non avrebbe risposto alle richieste fondamentali degli Stati Uniti. "Per certi versi è andata bene, hanno concordato di incontrarsi in seguito", ha detto Vance in una intervista, poi ha aggiunto "per altri versi è molto chiaro che il presidente ha posto delle linee rosse che gli iraniani non sono ancora disposti a riconoscere
e superare".
Nel frattempo, alcune anticipazioni di Axios rivelerebbero che gli Stati Uniti potrebbero portare avanti una campagna militare "massiccia" contro l'Iran
, che durerebbe alcune settimane e "assomiglierebbe più a una guerra in piena regola rispetto al raid che ha catturato il presidente venezuelano Nicolás Maduro a gennaio".
Dal canto suo, la Guardia Rivoluzionaria iraniana
ha condotto esercitazioni militari nello Stretto di Hormuz
, che rappresenta un punto nevralgico del mercato petrolifero
, poiché circa un terzo di tutte le esportazioni di greggio via mare passano per lì. Una rappresaglia sullo Stretto farebbe esplodere le quotazioni petrolifere, come già avvenuto in passato.