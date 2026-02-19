Milano 11:54
Piazza Affari: giornata depressa per Sanlorenzo

(Teleborsa) - Retrocede ilproduttore di yacht e superyacht, con un ribasso del 2,87%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sanlorenzo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 34,37 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 33,67. L'equilibrata forza rialzista di Sanlorenzo è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 35,07.

