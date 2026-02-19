Milano 11:55
45.771 -1,27%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 11:55
10.613 -0,68%
Francoforte 11:55
25.067 -0,84%

Piazza Affari: scambi negativi per Enel

Migliori e peggiori, Energia
Piazza Affari: scambi negativi per Enel
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo energetico, con una flessione del 3,33%.

Lo scenario su base settimanale di Enel rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del più grande operatore elettrico d'Italia. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Enel evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 9,1 Euro. Primo supporto a 8,885. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 8,788.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
