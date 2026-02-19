Piazza Affari: scambi negativi per Enel

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo energetico
, con una flessione del 3,33%.
Lo scenario su base settimanale di Enel
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del più grande operatore elettrico d'Italia
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Enel
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 9,1 Euro. Primo supporto a 8,885. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 8,788.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)