Western Digital scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società che si occupa di archiviazione dei dati
, che soffre con un calo del 4,34%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Western Digital
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,64%, rispetto a -1,71% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Tecnicamente, il leader nel settore dei dischi rigidi
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 294,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 277,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 312,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)