Milano 17:35
45.794 -1,22%
Nasdaq 20:19
24.770 -0,52%
Dow Jones 20:19
49.354 -0,62%
Londra 17:35
10.627 -0,55%
Francoforte 17:35
25.044 -0,93%

Western Digital scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori
Western Digital scivola in fondo al mercato di New York
(Teleborsa) - Scende sul mercato la società che si occupa di archiviazione dei dati, che soffre con un calo del 4,34%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Western Digital mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,64%, rispetto a -1,71% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Tecnicamente, il leader nel settore dei dischi rigidi è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 294,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 277,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 312,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```