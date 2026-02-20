Milano 13:02
46.202 +0,89%
Nasdaq 19-feb
24.797 0,00%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 13:02
10.686 +0,55%
Francoforte 13:00
25.099 +0,22%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Knorr-Bremse

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Knorr-Bremse
Apprezzabile rialzo per Knorr-Bremse, in guadagno del 2,97% sui valori precedenti.
