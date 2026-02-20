Milano 13:02
46.202 +0,89%
Nasdaq 19-feb
24.797 0,00%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 13:02
10.686 +0,55%
Francoforte 13:00
25.099 +0,22%

Francoforte: positiva la giornata per Knorr-Bremse

Migliori e peggiori
Francoforte: positiva la giornata per Knorr-Bremse
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Knorr-Bremse, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,97%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Knorr-Bremse evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Knorr-Bremse rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Knorr-Bremse è in rafforzamento con area di resistenza vista a 115,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 112. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 119,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```