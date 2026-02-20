Francoforte: positiva la giornata per Knorr-Bremse

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Knorr-Bremse
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,97%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Knorr-Bremse
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Knorr-Bremse
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Knorr-Bremse
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 115,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 112. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 119,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)