Germania, prezzi produzione frenano a gennaio con calo energia

(Teleborsa) - Frenano ancora i prezzi alla produzione in Germania. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi all'industria hanno registrato a gennaio un decremento mensile dello 0,6%, più pronunciato rispetto al -0,2% del mese precedente. Le stime degli analisti erano per una crescita dello 0,3%.Su base annuale, i prezzi hanno segnato una variazione negativa del 3%, dopo il -2,5% di dicembreI prezzi dell'energia sono crollati dell'11,8% su base annuale, mentre sono scesi del 3,1% a livello mensile. L'indice dei prezzi alla produzione che esclude l'energia ha registrato un incremento tendenziale dell'1,2%.