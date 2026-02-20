Milano 19-feb
Germania, prezzi produzione frenano a gennaio con calo energia

(Teleborsa) - Frenano ancora i prezzi alla produzione in Germania. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi all'industria hanno registrato a gennaio un decremento mensile dello 0,6%, più pronunciato rispetto al -0,2% del mese precedente. Le stime degli analisti erano per una crescita dello 0,3%.

Su base annuale, i prezzi hanno segnato una variazione negativa del 3%, dopo il -2,5% di dicembre

I prezzi dell'energia sono crollati dell'11,8% su base annuale, mentre sono scesi del 3,1% a livello mensile. L'indice dei prezzi alla produzione che esclude l'energia ha registrato un incremento tendenziale dell'1,2%.
