Appuntamenti macroeconomici del 30 gennaio 2026

(Teleborsa) - Venerdì 30/01/2026
00:30 Giappone
: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,6%)
00:50 Giappone
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,7%; preced. 1,1%)
00:50 Giappone
: Produzione industriale, mensile (atteso -0,4%; preced. -2,7%)
07:30 Francia
: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,5%)
07:30 Francia
: Consumi familiari, mensile (atteso -0,4%; preced. -0,3%)
08:00 Germania
: Prezzi import, mensile (atteso -0,4%; preced. 0,5%)
08:45 Francia
: Occupazione, trimestrale (preced. -0,1%)
08:45 Francia
: Prezzi produzione, annuale (preced. -3,3%)
09:00 Spagna
: PIL, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 0,6%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,3%; preced. 0,3%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,4%; preced. 2,9%)
09:55 Germania
: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)
10:00 Germania
: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0%)
10:00 Italia
: PIL, annuale (preced. 0,6%)
10:00 Italia
: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
10:30 Regno Unito
: Crediti consumo, mensile (atteso 1,7 Mld £; preced. 2,08 Mld £)
10:30 Regno Unito
: M4, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,8%)
11:00 Unione Europea
: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,3%)
11:00 Unione Europea
: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)
11:00 Unione Europea
: PIL, annuale (atteso 1,2%; preced. 1,4%)
11:00 Italia
: Tasso disoccupazione (atteso 5,8%; preced. 5,7%)
12:00 Italia
: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,2%)
12:00 Italia
: Prezzi produzione, annuale (preced. 1%)
14:00 Germania
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,2%; preced. 1,8%)
14:00 Germania
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0%; preced. 0%)
14:30 USA
: Prezzi produzione, annuale (atteso 2,7%; preced. 3%)
14:30 USA
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
15:45 USA
: PMI Chicago (atteso 43,5 punti; preced. 43,5 punti)