Lavoro, Calderone: dati positivi, portare a bordo neet e donne

(Teleborsa) -e, soprattutto, le esigenze che il mercato manifesterà, anche per effetto l'avvento dell'intelligenza artificiale". Lo ha detto il ministro del Lavoro,a margine della conferenza stampa di presentazione di un progetto di collaborazione tra Sviluppo Lavoro Italia e Ocse. "È importante la sinergia tra istituzioni - ha aggiunto - che mettono al servizio dei cittadini lIn conferenza stampa Calderone ha sottolineato cheL'obiettivo del progetto è ambizioso: comprendere in che modo accompagnare le trasformazioni del mercato con le trasformazione degli strumenti, a partire dalle regole sulla gestione dei contratti di lavoro. Osserviamo un mondo che cambia, che impone di indossare gli occhiali del futuro.La condizione del mercato del lavoroon tasso di disoccupazione più basso di sempre e un tasso occupazione più alto di sempre. "C'è tanto lavoro da fare - ha detto - tanti ne abbiamo fatto. Bisogna intensificare gli sforzi per rendere più incisivi i dati in termini di occupazione femminile. Bisogna portare a bordo i giovani neet e tante donne che devono fare la differenza per un mondo del lavoro inclusivo. La tecnologia è uno strumento per aumentare la produttività e rendere più sicuro il lavoro. Davanti a noi ci sono tante sfide, abbiamo laIl ministro del Lavoro ha poi affermato che è necessariocostruendo un sistema di incentivi che guardi "alla produttività e alla qualità del lavoro attraverso il secondo livello di contrattazione. C'è il riconoscimento della centralità del contratto. Per questo non abbiamo sposato la scelta del salario minimo per legge. Biaogna mantenere l'attenzione sulla qualità dei contratti".Sull'accompagnamento alla pensione, ha affermato Calderone, iPoi, è necessario "focalizzarci sul fatto che non tutti i lavori sono uguali. Il confronto è utile per vedere se ci sono altre categorie da mettere in protezione. Serve una risposta sinergica in cui ognuno deve trovare la giusta collocazione".