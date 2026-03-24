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USA, produttività del settore non agricolo rallenta a +1,8% nel quarto trimestre

Economia, Macroeconomia
USA, produttività del settore non agricolo rallenta a +1,8% nel quarto trimestre
(Teleborsa) - Nel 4° trimestre del 2025 la produttività del settore non agricolo in USA è aumentata dell'1,8% su base trimestrale, ben al di sotto del dato preliminare (+2,8%) e del +4,9% dei tre mesi precedenti.

Dal quarto trimestre del 2024 al quarto trimestre del 2025, la produttività del lavoro nel settore non agricolo è aumentata del 2,5%. La produttività media annua è aumentata del 2,1% dal 2024 al 2025.

Secondo i dati definitivi del Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, il costo per unità di lavoro (escluso il settore agricolo) è aumentato del 4,4%, ben oltre il dato preliminare (+2,8%) e dopo il decremento dell'1,9% nel 3° trimestre 2025.

I ??costi unitari del lavoro sono aumentati del 2,4% negli ultimi quattro trimestri.

(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )
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