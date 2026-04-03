Usa, dati sul lavoro più forti delle attese: a marzo +178 mila occupati, disoccupazione scende al 4,3%

(Teleborsa) - In calo a sorpresa la creazione di posti di lavoro in USA a marzo. Secondo i dati forniti dal Bureau of Labour Statistics, il tasso di disoccupazione è sceso al 4,3% dal 4,4% precedente (il consensus indicava 4,4%).



Sono aumentate di 178 mila unità i posti di lavoro nei settori non agricoli (non-farm payrolls), dopo che a gennaio erano state perse 133 mila buste paga (dato rivisto da un preliminare di 92 mila). Il dato sugli occupati, più osservato del tasso di disoccupazione, è migliore del consensus che indicava una crescita di 65 mila di posti di lavoro.



Meglio delle attese anche il settore privato, essendo stati creati 186 mila di posti di lavoro (era previsto un aumento di 70 mila), dopo il calo di circa 129 mila registrata a dicembre (rivisto da -86 mila).



Gli occupati del settore manifatturiero sono aumentati a sorpresa di 15 mila unità, a differenza del consensus che indicava un calo di 5 mila, e si confrontano con i -6 mila del mese precedente (rivisto da -12mila).



Le retribuzioni medie orarie per i posti di lavoro nei settori non agricoli registrano un incremento del 3,5% su anno a 37,38 dollari (+0,2% su mese), che risulta inferiore al 3,7% atteso e al 3,8% del mese precedente. Le retribuzioni medie orarie sono monitorate con attenzione dalla Federal Reserve in quanto buon indicatore sia dello stato di salute del mercato del lavoro che delle pressioni inflazionistiche.



(Foto: Julien Gaud / Unsplash)

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