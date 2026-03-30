Il Sole 24 ORE, utile 2025 in calo a 4 milioni di euro. Bene banche dati, software e Radiocor

(Teleborsa) - Il Gruppo Il Sole 24 ORE ha chiuso l'esercizio 2025 con ricavi consolidati che si attestano a 213,9 milioni di euro (sostanzialmente in linea rispetto ai 214,5 milioni di euro al 31 dicembre 2024), di cui 90,7 milioni di euro di ricavi pubblicitari, 94 milioni di euro di ricavi editoriali e 29,3 milioni di euro di altri ricavi. La società segnala la crescita dei ricavi di banche dati (+3,0%) e software (+20,8%), grazie all'integrazione dei servizi AI, e dell'agenzia di stampa Radiocor (+9,3%), che compensano in parte la flessione dei ricavi diffusionali di quotidiano, libri e periodici e del settore mostre.



I ricavi pubblicitari del Gruppo, pari a 90,7 milioni di euro, registrano un aumento dell'1,5% che riflette in particolare la positiva performance di Eventi, tra cui il miglior andamento del Festival di Trento, e di Radio 24, che segna una crescita del +2,8%, superiore al mercato radiofonico.



L'EBITDA è positivo per 22,1 milioni di euro (29 milioni di euro nel 2024). L'esercizio 2025 sconta oneri e proventi non ricorrenti negativi per 1,1 milioni di euro (positivi per 1,7 milioni di euro nel 2024). Il risultato netto è positivo per 4 milioni di euro (9,1 milioni di euro nel 2024). L'esercizio 2025 sconta oneri e proventi non ricorrenti negativi per 0,8 milioni di euro (positivi per 1,7 milioni di euro nel 2024).



La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2025 è positiva per 6,1 milioni di euro e migliora di 12,6 milioni di euro rispetto al valore al 31 dicembre 2024 negativo per 6,5 milioni di euro, grazie principalmente al flusso di cassa generato dalla gestione operativa.

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