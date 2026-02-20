Milano 13:03
Londra: scambi in positivo per Lloyds Banking Group
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo bancario britannico, che tratta in utile dell'1,86% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Lloyds Banking Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Lloyds Banking Group, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1,029 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1,046. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1,018.

