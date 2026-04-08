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New York: seduta molto difficile per Diamondback Energy

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta molto difficile per Diamondback Energy
Ribasso per il produttore americano di petrolio e gas naturale, che tratta in perdita del 6,47% sui valori precedenti.
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