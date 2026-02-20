Milano 11:10
46.249 +0,99%
Nasdaq 19-feb
24.797 0,00%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 11:10
10.704 +0,72%
Francoforte 11:10
25.120 +0,30%

Parigi: brillante l'andamento di Hermes

Migliori e peggiori
Parigi: brillante l'andamento di Hermes
(Teleborsa) - Balza in avanti la maison di moda francese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,16%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hermes, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di Hermes mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 2.065,3 Euro con area di resistenza individuata a quota 2.097,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 2.047,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```