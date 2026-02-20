Parigi: brillante l'andamento di Hermes

(Teleborsa) - Balza in avanti la maison di moda francese
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,16%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hermes
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Hermes
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 2.065,3 Euro con area di resistenza individuata a quota 2.097,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 2.047,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)