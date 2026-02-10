Parigi: nuovo spunto rialzista per Hermes

(Teleborsa) - Avanza la maison di moda francese
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,98%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hermes
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di medio periodo di Hermes
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 2.136,7 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 2.176,7, mentre il primo supporto è stimato a 2.096,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)