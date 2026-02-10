Milano 11:56
46.779 -0,09%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 11:56
10.359 -0,27%
Francoforte 11:56
25.022 +0,03%

Parigi: nuovo spunto rialzista per Hermes

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza la maison di moda francese, che guadagna bene, con una variazione dell'1,98%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hermes rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo di Hermes ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 2.136,7 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 2.176,7, mentre il primo supporto è stimato a 2.096,7.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
