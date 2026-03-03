Parigi: andamento negativo per Hermes

(Teleborsa) - Sottotono la maison di moda francese
, che passa di mano con un calo del 3,20%.
Lo scenario su base settimanale di Hermes
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Hermes
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1.882,3 Euro con tetto rappresentato dall'area 1.942,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1.860,7.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)