Milano 17:26
44.443 -3,97%
Nasdaq 17:25
24.599 -1,58%
Dow Jones 17:25
48.094 -1,66%
Londra 17:26
10.466 -2,91%
Francoforte 17:26
23.743 -3,63%

Parigi: andamento negativo per Hermes

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Sottotono la maison di moda francese, che passa di mano con un calo del 3,20%.

Lo scenario su base settimanale di Hermes rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Hermes suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1.882,3 Euro con tetto rappresentato dall'area 1.942,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1.860,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
