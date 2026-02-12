Milano 10:14
46.839 +0,71%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:14
10.522 +0,48%
Francoforte 10:14
25.166 +1,25%

Parigi: brillante l'andamento di Hermes

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la maison di moda francese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,98%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hermes evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hermes rispetto all'indice.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2.187 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 2.149. L'equilibrata forza rialzista di Hermes è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 2.225.

