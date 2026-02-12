Parigi: brillante l'andamento di Hermes

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la maison di moda francese
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,98%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hermes
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hermes
rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2.187 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 2.149. L'equilibrata forza rialzista di Hermes
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 2.225.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)