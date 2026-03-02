Milano 17:29
46.253 -2,03%
Nasdaq 17:29
24.827 -0,53%
Dow Jones 17:29
48.709 -0,55%
Londra 17:29
10.771 -1,28%
Francoforte 17:29
24.668 -2,44%

Parigi: brillante l'andamento di TotalEnergies

Migliori e peggiori, In breve
Balza in avanti la compagnia petrolifera e del gas francese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,48%.
