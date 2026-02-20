Milano 11:12
46.250 +1,00%
Nasdaq 19-feb
24.797 0,00%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 11:12
10.704 +0,72%
Francoforte 11:12
25.119 +0,30%

Piazza Affari: scambi in positivo per Fiera Milano

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi, che tratta in utile del 3,17% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Fiera Milano mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,05%, rispetto a -1,12% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Il quadro tecnico di breve periodo di Fiera Milano mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 7,93 Euro. Rischio di discesa fino a 7,61 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 8,25.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
