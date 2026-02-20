Milano 11:11
46.256 +1,01%
Nasdaq 19-feb
24.797 0,00%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 11:11
10.704 +0,72%
Francoforte 11:11
25.120 +0,31%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Fiera Milano

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: brillante l'andamento di Fiera Milano
Avanza illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi, che guadagna bene, con una variazione del 3,17%.
Condividi
```