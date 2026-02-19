Etsy, fatturato quarto trimestre sale meno delle attese a 881,6 milioni di dollari

Etsy

eBay

(Teleborsa) -, società statunitense che gestisce marketplace online che mettono in contatto acquirenti e venditori in ??tutto il mondo, ha chiuso ilcon un fatturato di 881,6 milioni di dollari, in crescita del 6,6% su base annua, escludendo Reverb dal periodo dell'anno precedente (Etsy ha completato la vendita di Reverb il 2 giugno 2025), rispetto alla stima media degli analisti di 884,9 milioni di dollari (secondo dati LSEG). Su base as reported, includendo il fatturato di Reverb del quarto trimestre 2024 di 24,9 milioni di dollari, il fatturato consolidato è aumentato del 3,5% su base annua.L'è stato di 110,7 milioni di dollari, in calo di 19,2 milioni di dollari su base annua, riflettendo un utile su cambi non monetario di 19,1 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2024, senza alcun utile comparabile nel quarto trimestre del 2025. Il margine netto consolidato è stato del 12,6% e l'utile netto diluito per azione è stato di 0,92 dollari. L'è stato di 222,5 milioni di dollari, con un margine EBITDA rettificato consolidato di circa il 25,2%."Abbiamo chiuso l'anno con- ha dichiarato il- Il GMS consolidato del quarto trimestre è stato di 3,6 miliardi di dollari, in crescita del 2,4% su base annua, escludendo Reverb dallo stesso periodo dell'anno precedente. Il GMS del marketplace Etsy è cresciuto leggermente su base annua, trainato dall'impatto delle nostre priorità a breve termine, nonché da alcuni benefici derivanti dai tassi di cambio e da modelli di spesa competitivi in ??alcuni canali di marketing. Abbiamo assistito a una stabilizzazione e a un certo miglioramento delle nostre metriche chiave relative ai clienti, tra cui una moderazione nel calo degli acquirenti attivi, una stabilizzazione sequenziale del GMS per acquirente attivo negli ultimi dodici mesi, una crescita del totale degli acquirenti lordi aggiunti e una crescita sequenziale parallelamente a una maggiore fidelizzazione dei venditori attivi. L'EBITDA rettificato del quarto trimestre è stato di 222 milioni di dollari, con un margine EBITDA rettificato consolidato del 25,2%, con il marketplace Etsy che ha raggiunto il nostro livello più alto di margine EBITDA rettificato del 2025, pari a circa il 30%".Etsy ha annunciato ieri di aver stipulato un. La vendita dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2026, soggetto ad alcune condizioni di chiusura. Etsy continuerà a possedere e gestire Depop fino al completamento della transazione, e i risultati finanziari di Depop saranno classificati come attività cessate nel bilancio consolidato di Etsy per i periodi in corso e precedenti a partire dal primo trimestre dell'anno fiscale 2026.