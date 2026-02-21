Panetta (Bankitalia): cresce divergenza tra andamento azionario e bond privati e quello dei titoli sovrani

(Teleborsa) - "I cali dei corsi azionari provocati dai dazi nel 2025 e i successivi rialzi ai massimi storici "si inseriscono in una. Dall'inizio del 2023 i corsi azionari sono fortemente aumentati in tutti i principali mercati; negli Stati Uniti i premi per il rischio sono scesi su livelli particolarmente contenuti". Lo ha detto, Governatore della Banca d'Italia, al 32° congresso annuale dell'Assiom Forex presso il Palazzo del Casinò al Lido di Venezia."In parallelo, nel comparto obbligazionario si è osservata una- ha aggiunto - Anche il prezzo del Bitcoin - strumento largamente utilizzato a fini speculativi - ha raggiunto in autunno il massimo storico, in linea con il contesto di alta propensione al rischio."Questodello scenario globale - ha detto Panetta - Si osserva una crescente divergenza tra l'andamento dei mercati azionari e obbligazionari privati e quello dei titoli sovrani".In diversi paesi, "ie ai rischi geopolitici - ha sostenuto il Governatore - Negli Stati Uniti, a questi fattori si aggiungono i timori di un possibile indebolimento dell'indipendenza della Federal Reserve – attenuati dalla recente nomina del nuovo presidente. I premi per il rischio sulle scadenze più lunghe sono aumentati in misura significativa, compensando il calo dei tassi di politica monetaria e accentuando la pendenza della curva dei rendimenti".Secondo Panetta, "" e l'attenzione si concentra soprattutto sulla borsa statunitense e, al suo interno, sul comparto tecnologico, dove dall'inizio del 2023 l'apprezzamento è stato il doppio rispetto all'intero mercato. Le valutazioni più elevate si osservano nel settore dell'intelligenza artificiale: la rapida crescita degli utili ha alimentato aspettative molto favorevoli sulla redditività futura, contribuendo al forte rialzo dei corsi". Ha fatto anchem notare che "le preoccupazioni per le possibili correzioni dei prezzi delle attività finanziarie si riflettono nella crescente domanda di beni rifugio, che ha spinto l'oro e altri metalli preziosi su valori storicamente molto elevati".Il Governatore ha suggerito un "avvio di un passaggio da una fase di ottimismo generalizzato a una valutazione più prudente dei rischi" e ha sottolineato che ". In presenza di valutazioni elevate, di un contesto macroeconomico incerto e di profondi cambiamenti tecnologici, anche correzioni contenute possono generare effetti amplificati, soprattutto dopo periodi prolungati di bassa volatilità"."Episodi recenti di dissesto di imprese caratterizzate da strutture finanziarie opache, passività fuori bilancio o pratiche fraudolente - finanziate sia da banche sia da fondi di private credit - mostrano come- ha aggiunto - Anche quando inizialmente circoscritti, gli shock che emergono in queste aree possono propagarsi rapidamente attraverso le interconnessioni finanziarie ed essere amplificati da meccanismi di contagio".