Continua a crescere l'inattività: giù occupati e disoccupati a dicembre

(Teleborsa) - In Italia calano
a dicembre l'occupazione e la disoccupazione
, mentre cresce l'inattività
, sintomo di un indebolimento del mercato del lavoro che non riesce a trasferire il calo dei disoccupati in un aumento dei nuovi posti di lavoro. E' quanto emerge dai dati sul mercato del lavoro diffusi dall'Istat
, secondo cui il numero di occupati a dicembre
si è attestato a 24 milioni 142mila, in calo di 20 mila unità (-0,1%)
rispetto al mese precedente.
La diminuzione degli occupati coinvolge gli uomini, i dipendenti a termine, gli under 35 ed anche la fascia intermedia
(35-49enni); l'occupazione, invece, cresce tra le donne, gli autonomi e i 15-24enni, rimanendo sostanzialmente stabile tra i dipendenti permanenti e tra chi ha almeno 50 anni d’età. Il tasso di occupazione scende al 62,5%
(-0,1 punti).
Guardando alle tipologie contrattuali, diminuiscono i dipendenti a termine
(2 milioni 405mila), crescono gli autonomi
(5 milioni 227mila) e risultano sostanzialmente stabili i dipendenti permanenti
(16 milioni 511mila).
Rispetto a dicembre 2024, l’occupazione aumenta dello 0,3% (+62mila occupati in un anno),
come sintesi della crescita dei dipendenti permanenti (+161mila) e degli autonomi (+147mila) parzialmente compensata dal calo dei dipendenti a termine (-245mila).A dicembre è calata anche la disoccupazione
: le persone in cerca di lavoro diminuiscono di 15 mila unità (-1%),
in particolare le donne e chi ha almeno 25 anni d’età; al contrario, tra gli uomini e i 15-24enni il numero dei disoccupati la disoccupazione è in aumento. Il tasso di disoccupazione scende al 5,6%
(-0,1 punti), quello giovanile sale al 20,5%
(+1,4 punti).Cresce invece il tasso di inattività, che si porta al 33,7%
(+0,1 punti). La crescita degli inattivi tra i 15 e i 64 anni è pari a +31mila unità (+0,2%)
e riguarda uomini, donne e tutte le classi d’età, ad eccezione dei 15-24enni tra i quali il numero di inattivi è in calo. Il tasso di inattività sale al 33,7%
Rispetto a dicembre 2024, cala il numero di persone in cerca di lavoro (-13,8%, pari a -229mila unità) e aumenta quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+1,3%, pari a +163mila unità).
Confrontando il quarto trimestre con quello precedente, il numero di occupati risulta in aumento dello 0,3% (+74mila unità). Rispetto al trimestre precedente, diminuiscono le persone in cerca di lavoro (-5,3%, pari a -81mila unità) e crescono gli inattivi di 15-64 anni (+0,3%, pari a +34mila unità).