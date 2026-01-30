Continua a crescere l'inattività: giù occupati e disoccupati a dicembre

(Teleborsa) -a dicembre, mentre, sintomo di un indebolimento del mercato del lavoro che non riesce a trasferire il calo dei disoccupati in un aumento dei nuovi posti di lavoro. E' quanto emerge dai dati sul mercato del lavoro diffusi dall', secondo cui il numero disi è attestato arispetto al mese precedente.La diminuzione degli occupati coinvolge(35-49enni); l'occupazione, invece, cresce tra le donne, gli autonomi e i 15-24enni, rimanendo sostanzialmente stabile tra i dipendenti permanenti e tra chi ha almeno 50 anni d’età.(-0,1 punti).Guardando alle tipologie contrattuali, diminuiscono i(2 milioni 405mila), crescono gli(5 milioni 227mila) e risultano sostanzialmente(16 milioni 511mila).Rispetto a dicembre 2024,come sintesi della crescita dei dipendenti permanenti (+161mila) e degli autonomi (+147mila) parzialmente compensata dal calo dei dipendenti a termine (-245mila).: le persone in cerca di lavoroin particolare le donne e chi ha almeno 25 anni d’età; al contrario, tra gli uomini e i 15-24enni il numero dei disoccupati la disoccupazione è in aumento.(-0,1 punti), quello(+1,4 punti).(+0,1 punti). La crescita degli inattivi tra i 15 e i 64 anni è pari ae riguarda uomini, donne e tutte le classi d’età, ad eccezione dei 15-24enni tra i quali il numero di inattivi è in calo. Il tasso di inattività sale al 33,7%Rispetto a dicembre 2024, cala il numero di persone in cerca di lavoro (-13,8%, pari a -229mila unità) e aumenta quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+1,3%, pari a +163mila unità).Confrontando il quarto trimestre con quello precedente, il numero di occupati risulta in aumento dello 0,3% (+74mila unità). Rispetto al trimestre precedente, diminuiscono le persone in cerca di lavoro (-5,3%, pari a -81mila unità) e crescono gli inattivi di 15-64 anni (+0,3%, pari a +34mila unità).