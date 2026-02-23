Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 20/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 febbraio
Chiusura in rosso per l'Hang Seng Index, che termina la seduta segnando un calo dell'1,10%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'indice della Borsa di Hong Kong, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 26.129. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 26.982 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 25.844,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)