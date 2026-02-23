Milano 16:30
46.938 +1,00%
Nasdaq 16:30
24.814 -0,79%
Dow Jones 16:30
48.960 -1,34%
Londra 16:30
10.699 +0,11%
Francoforte 16:30
25.068 -0,76%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 20/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 20/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 febbraio

Chiusura in rosso per l'Hang Seng Index, che termina la seduta segnando un calo dell'1,10%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'indice della Borsa di Hong Kong, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 26.129. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 26.982 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 25.844,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```